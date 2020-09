Waar moet je op letten voordat je een auto koopt anno 2020?

Steeds meer mensen kopen een tweedehands auto. Een mooi moment natuurlijk. Uiteraard wil je dit mooie moment niet verpesten door de verkeerde keuze te maken. Het is hoe dan ook belangrijk om bepaalde eisen voor jezelf op een rijtje te zetten en deze eisen ook grotendeels aan te houden. Het kan echter nogal lastig zijn om te weten waar je precies op moet letten en wanneer iets een goede aankoop is. Daarom hebben wij hieronder voor je op een rijtje gezet waar je op moet letten bij het kopen van een auto.

Het begin van de zoektocht

De zoektocht begint met bepalen wat je wil. Wil je een nieuwe auto of tweedehands? Wil je een specifiek type auto? Wat zijn je eisen? En niet onbelangrijk: wat is je budget?

Vervolgens kun je je gaan oriënteren op de markt. Als je een mooie auto hebt gevonden, kun je gaan kijken naar dit type en de ervaringen hiermee. Vergelijk de auto die je interesse heeft met vergelijkbare auto’s die te koop zijn, zo kun je ook kijken of de prijs redelijk is. Voordat je overgaat tot een bezichtiging en/of proefrit is het allereerst belangrijk om te bekijken of het een betrouwbare verkoper is. Bij garages is dit eenvoudig, je kunt vrijwel altijd recensies vinden en een BOVAG certificaat is bijvoorbeeld altijd een goed teken. Bij particuliere verkopers kun je kijken naar de eventuele geschiedenis, wat op platformen zoals Marktplaats altijd mogelijk is.

De financiering van je nieuwe auto

Je kunt een auto natuurlijk gewoon zelf betalen, tenzij je hier niet toe in staat bent of het graag op een andere manier wil doen. Er zijn qua autofinancieringen veel mogelijkheden. Je kunt in termijnen betalen, een speciale financiering regelen, kiezen voor lease of een persoonlijke lening bij een bank afsluiten. Onderzoek je opties en bepaal wat je wil.

Waaruit bestaan de maandelijkse kosten van een auto?

Een auto kost niet alleen bij aankoop geld. Je hebt ook nog behoorlijk wat maandelijkse kosten. Ook die kosten zijn afhankelijk van welke auto je hebt. Sommige van die kosten worden hoger als je een duurdere auto koopt, dus ook daar moet je vooraf rekening mee houden. De maandelijkse kosten van een auto bestaan uit wegenbelasting, de autoverzekering, verwachte onderhoudskosten en uiteraard brandstofkosten. De prijzen tussen autoverzekeringen kunnen verschillen. Een autoverzekering vergelijken kan daarom verstandig zijn.

Hoe bekijk je of een auto eventueel geschikt is?

Voordat je een auto eventueel op locatie gaat bekijken kun je via het kenteken al een aantal dingen checken, bijvoorbeeld op de website van het RDW. Je kunt het gemiddelde brandstofgebruik zien, de APK-datum, het bouwjaar, het aantal eigenaren en of de auto als gestolen bekend staat. Als je vervolgens op locatie gaat kijken is het belangrijk om te checken of de gegevens op het kentekenbewijs kloppen. Controleer ook altijd de kilometerstand met de Nationale Autopas. Als deze niet bestaat, loop je het risico dat de kilometerstand niet klopt. Lees ook het onderhoudsboekje aandachtig door.

De auto checken en een proefrit

Vervolgens kun je de auto zelf gaan bekijken. Het is belangrijk om dan behoorlijk wat te controleren, met een beetje kennis kun je met kijken en voelen al goed inschatten of het een goede auto is. Kijk naar krassen, roestplekken en slijtages. Check ook of de naden van de deuren, de motorkap en de achterklep nog goed recht lopen. Kijk daarnaast goed in de auto, naar het dashboard en de bekleding. Kijk ook in de kofferbak en onderzoek of er geen lekkages zijn. Tot slot moet je controleren of zaken als de lampen, ruitenwissers en andere accessoires het doen.

Als de auto tot nu toe nog steeds bevalt, is het tijd voor een proefrit. Als dit geen mogelijkheid is moet je de auto nooit kopen. Een testrit is het beste met een koude motor, omdat eventuele startproblemen anders kunnen worden verhuld. Let meteen bij het starten van de auto al goed op. Hoor je aparte geluiden, werkt alles naar behoren? Doe dit ook tijdens het rijden. Test de remmen, bekijk of de koppeling goed werkt en of het schakelen soepel verloopt. En vergeet vooral niet te bekijken of je de auto fijn vindt. Je moet er immers waarschijnlijk toch behoorlijk wat tijd in doorbrengen.

De koop rond maken

Als ook de testrit goed is verlopen en je bent overtuigd van het feit dat dit je nieuwe auto wordt, is het tijd om de koop rond te maken. Het kan zijn dat de prijs vaststaat en je hier niks meer aan kunt doen, maar vaak is er onderhandelingsruimte. Houd hierbij rekening met eventuele garantie, de mogelijkheid tot inruil en geef goede argumenten als je de prijs omlaag wil hebben. Zorg ervoor dat je de verzekering geregeld hebt voordat je de auto ophaalt, zodat je direct de weg op kan.