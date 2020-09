Ook inwoner Ameland postief getest op corona

Een inwoner van Ameland is positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat heeft burgemeester Leo Pieter Stoel gezegd.

“Dit is voor alle betrokkenen slecht nieuws”, zegt Stoel. “We leven mee met de Amelander die het virus heeft opgelopen en met de familieleden. We hopen natuurlijk op spoedig herstel. Op dit moment wordt nog nagegaan met wie de zieke in de afgelopen periode contact heeft gehad; deze mensen worden door de familie ge├»nformeerd, zodat ze de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.”

De burgemeester benadrukt dat deze besmetting opnieuw duidelijk maakt dat het virus ook op Ameland kan toeslaan. Eerder werd op het eiland het virus alleen bij enkele toeristen vastgesteld.

Met het bevestigde geval op Ameland is Schiermonnikoog nog de enige gemeente in Nederland zonder bevestigde besmettingen. Eerder zondag werd bekend dat ook op Vlieland iemand besmet is geraakt met het virus.