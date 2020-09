Maandagavond persconferentie met Rutte en De Jonge

Premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge geven maandag om 19.00 uur een persconferentie over de corona-aanpak. Mogelijk worden voor de grote steden, waar de besmettingen snel oplopen, nieuwe maatregelen aangekondigd.

Afgelopen zondag spraken ministers uit het kabinet en experts van het RIVM op het Catshuis informeel over de corona-aanpak. De nieuwe opmars van het virus baart het kabinet grote zorgen. Daarom worden regionale maatregelen verwacht. Verscheidene burgemeesters hebben gevraagd om een centrale aanpak, maar landelijke maatregelen zijn extra schadelijk voor de economie, waarschuwt Rutte.

Deskundigen van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, buigen zich maandag over de huidige situatie. Zondagochtend werden 3000 nieuwe besmettingen in een dag gemeld. Het OMT zal vooral kijken naar de stand van zaken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Het kabinet spreekt zelf met de veiligheidsregio’s. Ook daar zijn de ogen vooral gericht op de drie grootste steden, hoewel het virus vrijwel overal opnieuw om zich heen grijpt. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag loopt het aantal besmettingen zo snel op dat “ingrijpende maatregelen” vermoedelijk noodzakelijk zijn, zei Rutte na de ministerraad op vrijdag.