De Jonge: dragen mondkapjes is een advies

Zorgminister Hugo de Jonge wil inhoudelijk niet ingaan op de aankondigingen van supermarkten en andere winkels dat zij klanten die geen mondkapjes dragen, toch gewoon toelaten. “Het is vooralsnog een advies”, benadrukte hij dinsdagochtend in een eerste reactie.

“Er geldt een advies voor het winkelend publiek om een mondkapje te dragen. Maar het is vooralsnog een advies. We vragen eerst advies aan het OMT en op basis daarvan zullen wij een besluit nemen.”

Het kabinet gaf maandag winkels in de veiligheidsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het advies om klanten mondkapjes te laten dragen in verband met de hoge besmettingsaantallen hier. Het is geen verplichting, maar winkeliers mogen klanten wel weigeren die geen mondkapje dragen.

De supermarktbranche liet een dag later weten klanten zonder mondkapje de komende tijd gewoon binnen te laten. De sector wil discussie aan de deur voorkomen. Ook in de winkels van HEMA kunnen mensen zonder mondbescherming naar binnen, liet het bedrijf weten. Het personeel moet wel een mondmasker gaan dragen.

Volgens De Jonge was het het gezien de snel oplopende besmettingen de tijd om het OMT opnieuw te vragen over het gebruik van mondkapjes. Het advies wordt volgende week verwacht. Eerder voelden de deskundigen en wetenschappers in dit orgaan weinig voor het inzetten van het mondkapje, behalve in het openbaar vervoer.

Het OMT is verdeeld over het gebruik van het mondkapje. Dat blijkt uit het laatste advies van het OMT dat dinsdag is gepubliceerd.

Het kabinet wil een algemeen advies over het gebruik van mondkapjes “en daarin het advies van het Redteam om meer gebruik te maken van mondkapjes, te betrekken”. Het Red Team vindt dat het mondkapje een rol moet spelen in de bestrijding van corona. Daarbij moet gekeken worden naar openbare ruimtes waar geen afstand gehouden kan worden.

Het Red Team is een onafhankelijke expertgroep gericht op preventie en bestrijding van het coronavirus. Hierin zit onder anderen Xander Koolman van de Vrije universiteit en Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur IGZ.