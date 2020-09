Gordon thuis mishandeld en beroofd

Gordon is zaterdagnacht slachtoffer geworden van een overval in zijn appartement in Amsterdam-Zuid. Twee indringers hebben de zanger en presentator mishandeld en zijn pinpas, creditcards en sieraden, waaronder een Rolex-horloge, meegenomen. “Ik dacht dat ik zou worden vermoord”, vertelt Gordon woensdag aan De Telegraaf.

De zanger spreekt van een nachtmerrie. “Ik ben geslagen, geschopt, vernederd en ze dreigden me dood te steken. Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord. Ik probeerde rustig tegen de daders te praten maar ze bleven maar tegen me schreeuwen.”

Gordon wist zich nadat de indringers waren vertrokken te bevrijden en om hulp te vragen. Beveiligers van een museum in de buurt schakelden de politie in. De zanger is “enorm aangeslagen”. Gordon, die zaterdag ook nog te horen kreeg besmet te zijn met het coronavirus, is onder doktersbehandeling en heeft steun van vrienden. Ook worden hij en zijn woning extra beveiligd.