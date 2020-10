‘Verbod op bouw windpark Drentse Monden leidt tot faillissement’

Een verbod van de rechter op de bouw van het windpark in de Drentse Veenkoloniën leidt tot een faillissement van het park en de betrokken windboeren. Dit zeiden de advocaten van de projectontwikkelaars die door Stichting Platform Storm en mede-activisten voor de rechter zijn gedaagd.

De tegenstanders vragen de rechter de bouw van het park stil te leggen. Zij schermen met een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot een windpark in België. Het hof oordeelde dat windmolens moeten worden getoetst aan veel strengere normen voor de bescherming van omwonenden, dieren en de natuur.

Met dit vonnis in de hand stellen de tegenstanders van het windpark in Drenthe dat de verstrekte bouwvergunningen in strijd zijn met de Europese milieuregels. Volgens hun advocaat Peter de Lange is dit park het eerste windpark in Nederland dat de rechter vraagt de bouw om die reden stil te leggen.

Platform Storm ving eerder al eens bot bij de Raad van State. Die gaf toestemming voor de bouw van de 45 windturbines. De bouw is inmiddels in volle gang. Hier is ruim tien jaar van onderzoeken, inspraak, besluitvorming en rechterlijke toetsing aan voorafgegaan, zeiden de advocaten van de projectontwikkelaars. Sinds 2018 zijn deze besluiten onherroepelijk.

Niet de projectontwikkelaars hadden in dit geval op de gedaagdenstoel moeten zitten, maar de overheid. “De initiatiefnemers gaan niet over de overheidsregels”, zei hun advocaat. Platform Storm vraagt een bouwstop met een boete van 1 miljoen euro per dag, wanneer dit niet gebeurt. “Om in verhouding te blijven met de kosten van het park, 700 miljoen euro, stellen we geen maximum” zei De Lange.

Zo’n dertig sympathisanten van de actievoerders gingen donderdagochtend naar de rechtbank in Assen. Zij mochten vanwege de coronamaatregelen niet naar binnen en bleven buiten staan.