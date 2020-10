Scholieren gratis naar film over klimaatactiviste Greta Thunberg

Scholieren mogen vrijdag gratis naar de film over het leven en werk van klimaatactiviste Greta Thunberg. In de documentaire I am Greta wordt uitgelegd hoe het 17-jarige Zweedse meisje uitgroeide tot de bekende persoon die ze nu is.

Dat meldt distributeur Periscoop Film op maandag, de eerste Klimaatdag. Vanwege de coronamaatregelen vond het evenement in afgeslankte vorm en digitaal plaats. Verspreid over de dag waren veertien talkshows online te volgen.

De filmdistributeur zegt met de bioscoopactie zoveel mogelijk jongeren te willen bereiken. Het gaat om een voorpremière in vijftien zalen. Gekozen is voor bioscopen in steden waar eerder op een aantal vrijdagen klimaatstakingen werden gehouden.

Kinderen tot achttien jaar kunnen de film over Thunberg vrijdag gratis zien. Op donderdag 22 oktober is de officiële Nederlandse bioscooprelease.

De Klimaatdag van maandag is een initiatief van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, onder leiding van voorzitter en VVD-coryfee Ed Nijpels. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks evenement wordt en dat in 2021 de Nationale Klimaatweken worden gehouden, als corona niet opnieuw spelbreker is.