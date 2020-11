Bijna 6,5 miljoen mensen zagen coronapersconferentie

Bijna 6,5 miljoen mensen hebben dinsdag naar de persconferentie gekeken van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dat tonen cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO) aan.

Bijna 4,5 miljoen mensen zagen de bijeenkomst, waar strengere maatregelen werden aangekondigd, op NPO1. Zo’n 1,65 miljoen mensen keken via RTL4 en 347.000 kijkers schakelden in op SBS6. Het was het best bekeken programma van de avond.

Het waren aanzienlijk meer mensen dan het ‘persmoment’ dat vorige week werd belegd. Toen zagen 4,5 miljoen mensen de mededelingen van Rutte en De Jonge.

De best bekeken persconferenties over corona waren tot nu toe op 22 april (7,8 miljoen kijkers) en 14 oktober (7,4 miljoen kijkers).