Aantal positieve coronatests daalt voor vierde dag op rij

Het aantal geregistreerde positieve coronatests is voor de vierde dag op rij afgenomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 4320 meldingen van nieuwe gevallen gekregen van de GGD’en in het land. Maandag rapporteerde het instituut nog 4867 besmettingen.

Dat is een gecorrigeerd aantal; in eerste instantie stond de teller op 4873. Zondag meldde het RIVM dat 5449 mensen een positief testresultaat hadden gekregen, zaterdag 5935.

Het aantal aan corona gerelateerde sterfgevallen is wel toegenomen: tussen maandag- en dinsdagochtend kwamen hier 88 meldingen over binnen. De twee dagen ervoor waren het er 45. Niet al deze mensen zijn in de 24 uur ervoor overleden. Deze informatie wordt soms met vertraging doorgegeven.

Van alle gemeenten telde Amsterdam de meeste nieuwe besmettingen: 228. Daarna volgt Rotterdam, waar 201 mensen een positief testresultaat kregen. In Den Haag werden 116 gevallen geteld, daarna volgen de Brabantse steden Tilburg (110) en Eindhoven (76).

Op het niveau van veiligheidsregio’s bekeken, telt Rotterdam-Rijnmond de meeste coronagevallen, gevolgd door Midden- en West-Brabant en Utrecht.