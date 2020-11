Mick Jagger opent Rolling Stones-tentoonstelling Groninger Museum

Door niemand minder dan Mick Jagger zelf is donderdagmiddag de tentoonstelling The Rolling Stones – Unzipped in het Groninger Museum voor geopend verklaard. Door middel van een film, gemaakt door muziekjournalist Leo Blokhuis, werd de tentoonstelling over de Britse band afgetrapt.

“Ik ben heel blij dat de Unzipped-tentoonstelling nu is geopend in Groningen”, vertelt de 77-jarige Jagger in het online interview met Blokhuis. Daarin verhaalt hij ook over zijn ervaringen gedurende de bijna 60 jaar dat de band bestaat.

In de film loopt Blokhuis door het museum, waarin hij belangrijke aspecten laat zien. Zo komen de nagebouwde Olympic Studio’s en woning van de band voorbij. Ook bekende kledingstukken, albumhoezen en dagboeken worden tentoongesteld. Verder komen bekende Nederlanders in de film aan het woord met hun verhaal over de band. Onder anderen Matthijs van Nieuwkerk, oud-PR-manager Lucy Woesthoff en Humberto Tan vertellen over de muziek en wat het voor hen betekent.