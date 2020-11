Thuiswerken zonder pijn: 4 tips

Fysiotherapeuten hebben het drukker dan ooit dankzij al het thuiswerken. Veel thuiswerkers zijn blij met de flexibiliteit en de verminderde reistijd, maar er zit ook een belangrijk nadeel aan: 41 procent van de thuiswerkers heeft nu meer last van schouders, nek of armen volgens een recente enquête van vakbond CNV. Waar moet je op letten als je gezond thuis wil werken?

1. Bewegen, bewegen, bewegen

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden die door TNO is afgenomen, blijkt dat zes op de tien thuiswerkers niet regelmatig pauzeert. Als je graag goed werkt aflevert, is dat sowieso niet aan te raden: je bent veel beter in wat je doet als je af en toe een break neemt. Maar het betekent ook dat je te veel stilzit, en dat is funest voor je lijf. Dus: let erop dat je nog steeds minimaal een half uur per dag beweegt. Doe dagelijks oefeningen om je lichaam soepel te houden en verander elk kwartier van houding tijdens het werken.

2. Gezond eten

Zet een timer en sta regelmatig even op om een kort stukje naar de fruitschaal te lopen.

Want ook je voeding is belangrijk als je rug- nek en schouderklachten wil voorkomen. Als je urenlang niets eet ben je geneigd voor veel zoet, zout en vet te kiezen. Maar met overgewicht wordt bewegen een stuk ingewikkelder. De kans is dan veel groter dat je die dagelijkse oefeningen overslaat, of moeite hebt ze goed uit te voeren.

Artrose: uit de hand gelopen overbelasting

Bovendien belast je je gewrichten met al die kilo’s. Niet goed bewegen en ongezond eten kan tot allerlei ernstige kwalen leiden. Rugpijn kan je dagelijks leven behoorlijk beïnvloeden, maar artrose al helemaal. Artrose is een ontsteking aan je gewrichten en een direct gevolg van gewrichts- en kraakbeenslijtage. Inmiddels heeft vier procent van de Nederlanders hier last van.

3. Let op je houding: hou je rug recht

Sommige volkswijsheden overleven de tand des tijds. Dat geldt zeker voor het advies je rug recht te houden. Ook – of juist – als je achter je laptop zit. Zorg dat je stoel en beeldscherm op de juiste hoogte staan, je voeten naast elkaar op de grond, je heupen hoger dan je knieën. Als je polsen gaan zeuren, denk dan eens aan een ergonomische muis. Ze zien er een beetje gek uit, maar schelen in de praktijk een hoop ellende.

Vraag ondersteuning aan je werkgever

Uit hetzelfde onderzoek van het CNV blijkt dat 44 procent van de thuiswerkers niet over een Arbo-verantwoorde werkplek beschikt. Mocht je die muis of de juiste stoel ook nog niet in huis hebben, zorg dan dat je die aanschaft. Overleg met je werkgever of hij of zij je daarin kan ondersteunen. Je werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige, gezonde werkomgeving, https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/fit-en-vitaal-thuiswerken/wat-staat-er-in-de-wet-over-thuiswerken , maar dan moet jij natuurlijk wel aangeven dat je werkplek nu niet goed genoeg is.

Dus: vraag om die stoel, en blijf er niet uren in zitten. Loop een blokje om voordat je begint aan je werkdag, en doe dat aan het einde van je werkdag weer. Zo kom je met gemak aan je half uur beweging. Fijne bijkomstigheid: je werkdag heeft een heel duidelijk begin en einde. Ook heel gezond.