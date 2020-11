Aantal coronagevallen afgelopen etmaal weer eens flink omlaag

Het aantal nieuwe coronagevallen is weer eens flink gedaald na een forse stijging. Tussen zondagochtend en maandagochtend werden 4610 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal positieve tests schommelt de laatste week heen en weer. Op zondag meldde het RIVM ongeveer 5600 nieuwe gevallen, op zaterdag bijna 4500, op vrijdag bijna 5800 en op donderdag bijna 4500.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 34.000 nieuwe gevallen vastgesteld, tegen ruim 37.000 in de week ervoor en iets meer dan 38.000 nog een week eerder. De daling van het aantal gevallen stagneert, concludeerde het RIVM al.

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 250 inwoners positief getest. In Rotterdam kwamen 177 besmettingen aan het licht en in Den Haag 91. Verder kwamen er 89 nieuwe gevallen bij in Enschede en 84 in Tilburg. Twente is de veiligheidsregio met de meeste nieuwe gevallen. Afgelopen etmaal werden 406 Tukkers positief getest. In de provincie Utrecht bleken 386 inwoners het virus onder de leden te hebben.

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus bij ongeveer 524.000 Nederlanders vastgesteld.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 29. Daaronder zijn 15 mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op zondag meldde het RIVM 25 sterfgevallen door het virus. Van bijna 9400 mensen is bekend dat ze aan een coronabesmetting zijn overleden. Vermoedelijk in de loop van december sterft de 10.000e Nederlander aan het virus.