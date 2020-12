Frans Klein is omroepman van het jaar

Frans Klein is uitgeroepen tot omroepman van het jaar. De directeur video van de NPO kreeg de wisselbeker coronaproof overhandigd door Jeroen Pauw, de winnaar van vorig jaar.

Klein krijgt de prijs van Broadcast Magazine (BM) vanwege zijn bijdrage voor de NPO, waar hij eindverantwoordelijk is voor het publieke programma-aanbod op tv, on demand en online. Ook wordt hij geprezen voor het succes van Op1. “Gevoegd bij het feit dat hij al zo lang loyaal bouwt en stuurt aan de publieke programmering en het schip strak op koers weet te houden in zeer woelige baren, geeft dat de redactie van BM voldoende redenen om Frans Klein te benoemen tot Omroepman van het Jaar 2020.”

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt. Onder anderen Matthijs van Nieuwkerk, Humberto Tan en Eva Jinek namen hem eerder in ontvangst. Normaal gesproken wordt de prijs overhandigd tijdens een ceremonie in Beeld en Geluid in Hilversum. Vanwege de coronacrisis was voor de 30e editie gekozen voor een videoregistratie.