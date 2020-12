Veel mensen twijfelen nog over coronavaccinatie

Veel mensen hebben nog niet besloten of ze zich gaan laten vaccineren tegen het coronavirus als de vaccins beschikbaar komen. Van de 40.000 mensen die meedoen aan een groot onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en Lifelines, zegt 41 procent “ja” op de vraag of zij zich willen laten vaccineren. Een kleine minderheid van 11 procent zegt “nee”. Bijna de helft van de ondervraagden is er nog niet over uit.

“Misschien”, zegt 32 procent. De overige 16 procent vinkte het antwoord “weet ik nog niet” aan. De overheid zet erop in dat zoveel mogelijk mensen zich wel laten vaccineren. Hoe meer mensen dat doen, des te effectiever kan de verspreiding van het coronavirus immers de kop in worden gedrukt.

“De groep met de laagste vaccinatiebereidheid zijn laagopgeleide vrouwen met een thuiswonend gezin”, aldus de onderzoekers. Van die groep zegt 24 procent zich niet te willen laten vaccineren. Gemiddeld zijn mannen vaker wél bereid zich te laten inenten dan vrouwen: 51 procent versus 35 procent.

Informatie over twijfelaars en weigeraars kan van pas komen om mensen goed voor te lichten over vaccinatie. “Aan de hand van deze informatie kunnen heel gerichte publiekscampagnes gestart worden die de twijfels bij deze groep kunnen wegnemen”, zegt hoogleraar genetica Lude Franke van het UMCG.

Deelnemers aan het grootschalige onderzoek krijgen regelmatig vragenlijsten toegestuurd over het coronavirus, de manier waarop zij de uitbraak beleven en hoe zij over het kabinetsbeleid denken. Alle resultaten staan op de website coronabarometer.nl.

De uitkomsten waar de makers van de barometer dinsdag mee kwamen, zijn gebaseerd op lijsten die tot 2 november binnenkwamen. In de tussentijd hebben diverse vaccinontwikkelaars gunstige onderzoeksresultaten naar buiten gebracht. Vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna beschermen rond de 95 procent van de mensen die ze krijgen tegen het coronavirus.

Een andere bevinding uit het onderzoek is dat de verbondenheid die mensen met anderen voelen “stelselmatig afneemt”. Ook zien de onderzoekers verschillen tussen hoog- en laagopgeleide Nederlanders. Van de mensen met hogere opleidingen steunt bijvoorbeeld 85 procent het afgelasten van grootschalige evenementen, onder laagopgeleiden is die steun met 70 procent kleiner.

De meeste mensen hebben veel vertrouwen in het coronabeleid van de overheid. Alleenstaande, laagopgeleide mannen tussen de 30 en 50 jaar vormen een uitzondering. Van die groep zegt 27 procent geen enkel vertrouwen te hebben in de overheidsaanpak.