5,5 miljoen kijkers voor coronapersconferentie

Ongeveer 5,5 miljoen mensen keken dinsdagavond naar de coronapersconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Dat meldt Stichting KijkOnderzoek. Het aantal van 5,5 miljoen is lager dan de 5,8 miljoen en 6,5 miljoen kijkers die de twee persconferenties in november trokken.

Veruit de meeste mensen keken naar de persconferentie op NPO 1, zo’n 3,66 miljoen. Naar die op RTL 4 keken 1,47 miljoen mensen en naar de persconferentie op SBS6 367.000 mensen.

De andere best bekeken programma’s van de avond waren talkshow M op NPO 1 (2,06 miljoen), het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO 1 (1,49 miljoen) en Het perfecte plaatje op RTL 4 (1,41 miljoen). Het best bekeken SBS6-programma was de voetbalwedstrijd tussen FC Barcelona en Juventus met 831.000 kijkers.