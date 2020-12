Aangehouden man in Haarlem opgepakt wegens bommelding vliegtuig

De man die in Haarlem is opgepakt wegens de verdachte situatie op Schiphol is aangehouden in verband met een bommelding voor een vliegtuig. Dat meldde de marechaussee.

Een woordvoerder van de marechaussee zei dat er door het incident niemand gewond is geraakt. Een gedeelte van de D-pier van Schiphol is nog steeds afgesloten in verband met het onderzoek.

Eerder meldde de Veiligheidsregio Kennemerland dat hulpdiensten waren uitgerukt om assistentie te verlenen aan de politie. Er werd een zogeheten GRIP2-melding gedaan.