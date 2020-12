Wrakingsverzoek zedenzaak Zeeland afgewezen

De wrakingskamer van de rechtbank in Middelburg heeft het wrakingsverzoek van verdachte Tanja D. afgewezen. De 44-jarige D. is verdachte in een omvangrijke zedenzaak, waarin onder anderen haar twee dochters het slachtoffer zijn. Tegen D.’s partner Pascal P. (47) is op 18 november zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

De beide dochters zouden vanaf jonge leeftijd stelselmatig ernstig zijn misbruikt. P. zou de meisjes ook door andere mannen hebben laten misbruiken, op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs. Volgens het Openbaar Ministerie is D. betrokken geweest bij het misbruik en heeft zij niets gedaan om haar dochters te beschermen.

D. werd tijdens een zitting in november onwel. Zij is volgens haar raadsvrouw Susan Koster ernstig ziek. De vrouw werd medisch onderzocht en was volgens artsen in staat om een paar dagen later opnieuw in de rechtszaal verschijnen. Koster had daar ernstige twijfels over en wilde een grondig onderzoek. De rechtbank zag daar na medisch advies de noodzaak niet van in, waarmee zij volgens Koster de schijn van partijdigheid heeft gewekt. Daags voor de nieuw geplande zitting mailde de raadsvrouw haar wrakingsverzoek naar de rechtbank.

Op 5 januari staat er een nieuwe zitting in de zaak tegen D. gepland. In de zaak tegen Pascal P. doet de rechtbank uitspraak op 14 december.