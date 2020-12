‘Hogere werkdruk en onveilig gevoel gevangenispersoneel’

Veel gevangenisbewaarders zeggen dat de werkdruk te hoog ligt en ze voelen zich lang niet altijd veilig op de werkvloer. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête onder 441 gevangenisbewaarders, uitgevoerd door oppositiepartij SP.

Driekwart van de bewaarders die de enquête hebben ingevuld, zegt dat de werkdruk is toegenomen. Bijna de helft vindt die druk nu te hoog. Ook is ongeveer de helft van het personeel zich volgens het onderzoek onveiliger gaan voelen. Driekwart ziet dat het geweld en de agressie van gevangenen richting personeel erger is geworden.

Volgens de medewerkers die de enquête hebben ingevuld, is er steeds minder personeel voor hetzelfde aantal gedetineerden. Mogelijk vormen ook de meerpersoonscellen een probleem. Volgens bijna twee derde van de gevangenisbewaarders is de onveiligheid in inrichtingen hierdoor toegenomen. Ze wijzen ook naar de bezuinigingen. Volgens bijna 87 procent hebben de bezuinigingen van de afgelopen jaren op het gevangeniswezen “de kwaliteit van het werk in negatieve zin beïnvloed”.

De Tweede Kamer buigt zich donderdag over het gevangenisbeleid in debat met minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Met de onderzoeksresultaten in de hand wil de SP verandering afdwingen bij de bewindsman. De oppositiepartij pleit onder meer voor het afschaffen van meerpersoonscellen en voor het investeren in meer personeel.