Wopke Hoekstra wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Hij is door het partijbestuur voorgedragen. De minister van Financiën heeft inmiddels aangegeven bereid te zijn de kar te trekken.

Dat heeft partijvoorzitter Rutger Ploum vrijdag bekendgemaakt. “Zowel het bestuur als de verenigingsraad was unaniem. Het is mij een eer en genoegen om mee te delen dat Wopke Hoekstra hierin heeft bewilligd.”

Hoekstra volgt Hugo de Jonge op, die het lijsttrekkerschap een dag eerder tot veler verrassing opgaf omdat het niet te combineren is met zijn werk als minister van Volksgezondheid en de bestrijding van de coronacrisis.

Op het congres van 9 januari zal aan de leden worden gevraagd in te stemmen met deze voordracht. Dat is een formaliteit. Hoekstra is binnen het CDA veruit de populairste politicus. Hij is dan ook al langer de favoriet voor het leiderschap.

Hoekstra weet zich gesteund door Kamerlid Pieter Omtzigt, die de lijsttrekkersverkiezingen nipt verloor van De Jonge, en tweede op de kandidatenlijst staat. In een verklaring zegt Omtzigt dat hij “Wopke wil steunen om onze partij en ons land door deze buitengewoon lastige periode te loodsen en het herstel daarna, economisch en sociaal”.

“Ik ben trots op al die CDA’ers die mij zoveel vertrouwen hebben gegeven”, aldus Omtzigt. “Ik weet wat zij verwachtten toen zij mij hun stem gaven: Het CDA neerzetten als een echte brede volkspartij en te bouwen aan dat nieuwe sociale contract.”

Hoekstra gaf in de zomer nog aan dat hij geen lijsttrekker van de christendemocraten wilde worden. Hij zei toen dat hij meer bestuurder was dan politicus. Eerder op de dag zei hij dat de “context” was veranderd.

Binnen de partij was de afgelopen maanden al vaker kritiek te horen op De Jonge. Hij zou te weinig tijd hebben voor het partijleiderschap. Ook zou kritiek op zijn beleid als coronaminister een probleem kunnen worden voor zijn lijsttrekkerschap.