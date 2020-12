Wel of niet veranderen van zorgverzekering in 2021?

In november moesten alle zorgverzekeraars hun premies voor het volgende jaar bekendmaken. Bij alle zorgverzekeraars gaan we waarschijnlijk in 2021 meer betalen dan nu. Het kabinet verwachtte voor volgend jaar een gemiddelde zorgpremie van 123 euro per maand, een toename van enkele euro’s per maand. Dit is het overstapseizoen als je wil veranderen van zorgverzekering. Vergelijken is altijd de moeite waard.

Vergelijken

Sinds 12 november zijn alle premies bekend en kunnen consumenten kijken of ze willen overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Jaarlijks verandert maar zes procent van de Nederlanders van zorgverzekeraar, terwijl overstappen soms kan konen. Het is misschien even wat uitzoekwerk, maar een zorgverzekering vergelijken is de moeite waard. Controleer ieder jaar of je zorgverzekering nog wel past bij je huidige situatie en ga na wat er verandert is of nog gaat veranderen, zoals een zwangerschap.

Best beoordeelde zorgverzekering van Nederland

Kan je door de bomen het bos niet meer zien? Dan helpt het wellicht om te kijken welke cijfers andere consumenten geven aan hun zorgverzekering. Dit jaar is DSW uitverkozen tot de best beoordeelde zorgverzekering van Nederland. Volgens onderzoek door Zorgwijzer scoort deze verzekeraar een 8,7 op basis van 790 beoordelingen. Vorig jaar had DSW ook het hoogste rapportcijfer. Op de tweede plaats staat Stad Holland, die is gelieerd aan DSW, met een 8,7 op basis van 106 beoordelingen. Op de derde plek staat Pro Life (onderdeel van Achmea) met een score van een 8,4. Ditzo en ONVZ staan respectievelijk op de vierde en vijfde plek.

Kleine zorgverzekeraars scoren goed

Zorgwijzer merkt dat met name kleine zorgverzekeraars een hoge score krijgen, mede door hun goede service. DSW, Stad Holland, ONVZ en Ditzo zijn hier voorbeelden van. Service is uiteraard belangrijk, maar de prijs die je elke maand betaalt ook. Ditzo is de goedkoopste van de vijf zorgverzekeraars, namelijk 109,85 euro per maand. Toch zijn veel Nederlanders tevreden over hun zorgverzekering en wellicht is dit ook de reden dat slechts zes procent besluit om over te stappen. Nederlanders geven hun huidige zorgverzekering gemiddeld een 7,7. Bij een dergelijk onderzoek krijgt uiteraard niet iedereen een hoog cijfer. Er zijn ook verzekeraars die minder goed presteren. PMA scoort dit jaar het slechts met een score van 5,8 op basis van 345 reviews. PMA is een zorgcollectief voor Menzis-verzekerden.

Geld besparen

Als je je zorgverzekering gaat vergelijken, is het goed om jezelf af te vragen of je op post zit te wachten van je verzekeraar. Je kan namelijk kiezen voor een online verzekering. Dan heb je vaak dezelfde dekking, maar vindt al het contact digitaal plaats. Dat is vaak goedkoper. Als je weinig zorgkosten verwacht en je het niet erg vindt om minder keus aan ziekenhuizen te hebben, kan je ook geld besparen met een budgetpolis. Dit heeft ook nadelen, omdat je extra moet bijbetalen als je ergens wordt behandeld waarmee jouw verzekering geen afspraken heeft.