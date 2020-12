Burgemeester: pand Poolse supermarkt dicht en krijgt bewaking

Burgemeester Martijn Smit van Beverwijk heeft het pand van de Poolse supermarkt in het winkelcentrum Beverhof gesloten en laat de omgeving 24 uur per dag bewaken. Hij heeft dit besloten nadat de supermarkt zaterdagochtend vroeg voor de tweede keer werd getroffen door een explosie.

“Ik kan me voorstellen dat deze gebeurtenissen voor onrust zorgen bij onze inwoners. Daarom laat ik de omgeving 24 uur per dag bewaken”, aldus Smit. “Dit is een ongehoorde aanval op de openbare orde. Ook al is de achtergrond nog in onderzoek, feit is dat we dit absoluut niet kunnen tolereren in onze samenleving.”

De explosie van zaterdag was zwaarder dan die van woensdag en heeft ook veel schade aangericht aan het winkelcentrum. Hierdoor moet ook een aantal andere winkels dicht blijven. “Ik leef mee met onze ondernemers die op deze wijze getroffen worden”, zegt Smit.

De burgemeester bracht zaterdag aan het einde van de ochtend een bezoek aan het winkelcentrum en de Poolse supermarkt. Hij sprak daar onder anderen met winkeliers.