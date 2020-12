Extra Catshuisberaad over mogelijk zwaardere coronamaatregelen

Een groot deel van het kabinet komt zondag voor een extra ingelast corona-overleg bijeen in het Catshuis. De premier, de drie vicepremiers en zes ministers laten zich door RIVM-directeur Jaap van Dissel bijpraten over het stijgende aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. Op tafel liggen zwaardere maatregelen die mogelijk kunnen worden ingezet in de strijd tegen de verspreiding van het virus.

Het Outbreak Management Team (OMT) met deskundigen, dat het kabinet adviseert, is al bij elkaar geweest om de laatste ontwikkelingen te analyseren. Naar verwachting volgt deze week, mogelijk dinsdag al, een nieuwe persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge, laten bronnen weten.

Rutte hintte vorige week al op extra maatregelen als de besmettingscijers niet zouden dalen. Wat het voor ingrepen zouden zijn, wilde hij nog niet kwijt maar hij liet woensdag in de Tweede Kamer doorschemeren dat het kan gaan om maatregelen in het onderwijs of voor niet-essentiĆ«le winkels. “Dat zijn hele moeilijke vraagstukken, met vergaande economische gevolgen”, zei Rutte. Kerst zou bij een verzwaring worden ontzien, wat betekent dat mensen met de kerstdagen maximaal drie mensen mogen ontvangen.

Het kabinet heeft grote zorgen over de oplopende besmettingscijfers, omdat die zullen leiden tot een nog grotere druk op de ziekenhuizen. Het aantal nieuwe besmettingen per dag – zaterdag 9182 – kruipt de afgelopen dagen weer gestaag richting de 10.000. Dit hoge aantal werd ook eind oktober, begin november aangetikt. In november daalde het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen juist, naar rond de 4000 begin december. Over de hele afgelopen week was de stijging 27 procent.

Naast de financieel-economische ministers Wopke Hoekstra, Eric Wiebes en Wouter Koolmees, zijn ook Tamara van Ark (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Justitie) en Arie Slob (Onderwijs) aanwezig in de ambtswoning van de minister-president in Den Haag.