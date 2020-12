’13 weken lockdown voor reisbranche is buitenproportioneel’

Het negatieve reisadvies dat tot half maart geldt, noemt reisbranchevereniging ANVR “buitenproportioneel”. De branchevereniging is “zwaar teleurgesteld” dat het negatieve reisadvies twee maanden langer wordt doorgetrokken dan alle andere maatregelen, die op 19 januari opnieuw worden bekeken.

Het kabinet had eerder een negatief reisadvies tot half januari afgekondigd, maar tijdens de coronatoespraak zei premier Mark Rutte dat het negatieve reisadvies tot half maart geldt. “Het is begrijpelijk dat reizen tijdens de landelijke lockdown afgeraden wordt, maar het is onterecht dat de reisbranche zoveel langer plat wordt gelegd dan andere branches”, aldus de woordvoerster van ANVR.

De zegsvrouw wijst erop dat de verkoop van pakketreizen al vanaf half maart praktisch stil ligt. “Het is ook gek dat het ondertussen druk is op Schiphol met mensen die een los vliegticket kopen en wel gewoon vliegen.” Dat maakt het voor de reisbranche lastiger te accepteren om nog eens drie maanden helemaal stil te liggen.