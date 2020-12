‘Bijna twee derde van Nederlanders is voor vuurwerkverbod’

Vorig jaar was nog de helft van de Nederlanders voor een totaalverbod op vuurwerk en nu is dat 64 procent, twee derde van de Nederlanders. Dat schrijft Binnenlands Bestuur. Het blad gaf I&O Research opdracht onderzoek naar dat onderwerp te doen. 1140 mensen deden er aan mee, 1078 afkomstig uit het I&O Research Panel, 62 mensen vulden de vragenlijst in via het panel van PanelClix.

Het blad stelt op basis van de uitkomsten van het onderzoek ook dat nu 69 procent voorstander is van een centrale vuurwerkshow die is georganiseerd door de gemeente.

Ruim vier op de tien mensen zegt overigens vuurwerk een mooie traditie te vinden die in stand moet worden gehouden. Uit het onderzoek komt naar voren dat potentiƫle vuurwerkafstekers naar verhouding vaak jonge mannen zijn die relatief ook vaak PVV stemmen en in het noorden en oosten van het land wonen. Ruim een tiende (11 procent) van de Groningers, Friezen en Drenten geeft aan dit jaar net als andere jaren vuurwerk af te steken.

Afgelopen jaren stak ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking weleens vuurwerk af rond de jaarwisseling. Van alle Nederlanders zegt 86 procent dit de komende jaarwisseling niet te gaan doen. Zij vinden het afsteken van vuurwerk milieuvervuiling en schade veroorzaken aan mensen en dieren.

Kijkend naar kiezersgroepen blijkt onder alle partijen de animo voor een totaalverbod op vuurwerk te groeien, zo stelt Binnenlands Bestuur. Traditioneel is die steun het grootst bij de aanhang van de Partij voor de Dieren en GroenLinks, aldus Binnenlands Bestuur.