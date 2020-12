Grapperhaus: maatregelen komen niet te laat

De nieuwe strengere maatregelen die premier Mark Rutte maandagavond gaat aankondigen, komen niet te laat. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) maandag voordat hij aanschuift bij het Veiligheidsberaad.

Het stevige pakket uit oktober werkte volgens hem aanvankelijk heel goed. “Sinds enkele weken hebben mensen moeite met het naleven van de regels”, aldus de minister. De situatie is aan het verslechteren en de toegang tot de zorg komt in het gedrang, zegt hij. Daarom is het nu nodig flink in te grijpen.

De minister zei dat er inmiddels 1 miljoen achterstallige behandelingen zijn in de zorg. Het gaat volgens hem helemaal fout als het aantal besmettingen nu niet verder omlaag gaat.

“Mensen die zeggen dat de maatregelen te laat komen, miskennen de ontwikkeling van het virus in de afgelopen weken. Het vindt toch weer wegen om toe te nemen.”

Dinsdag maakt de minister bekend hoe de nieuwe maatregelen die maandag zijn aangekondigd, kunnen worden gehandhaafd.