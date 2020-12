Ook in derde kwartaal veel meer ziekmeldingen dan normaal

Werknemers meldden zich ook in het derde kwartaal veel vaker ziek dan gebruikelijk. In de eerste negen maanden van dit jaar was het percentage ziekmeldingen het hoogst sinds 2003. Dat komt vermoedelijk door het coronavirus, al is niet onderzocht waarom mensen zich ziek meldden, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In juli, augustus en september meldden werknemers van bedrijven en de overheid zich op 4,4 procent van de werkdagen ziek. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog 4 procent. “Omdat in deze enquĂȘte niet wordt gevraagd naar de reden van het verzuim, is het niet mogelijk om de invloed van de coronapandemie vast te stellen”, lichten de onderzoekers toe.

Het CBS zag het ziekteverzuim oplopen in bijna alle sectoren, behalve in het onderwijs en bij de overheid. Hier was juist een daling te zien ten opzichte van een jaar eerder. Mensen met een baan in de zorg meldden zich het meest ziek, vooral in verpleeg- en bejaardentehuizen. Werknemers in de horeca en de landbouw blijven normaal gesproken het minst ziek thuis, maar het afgelopen kwartaal nam het ziekteverzuim in deze sectoren juist het sterkst toe.