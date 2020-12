Rechtbank doet uitspraak in zaak ‘Rolexbende’

De rechtbank in Amsterdam doet maandag uitspraak in de zaak van de ‘Rolexbende’, die onder anderen Estelle Cruijff heeft beroofd. Ook René van Dam, de vader van presentatrice Nicolette van Dam, behoort tot de slachtoffers van de vier verdachten, die het hadden voorzien op peperdure Rolexhorloges. Het OM heeft celstraffen van zes en zeven jaar geëist tegen het viertal. Twee van hen hoorden ook de tbs-maatregel eisen.

De verdachten zouden verspreid over een paar jaar vooral Amsterdam-Zuid als ‘jachtgebied’ hebben gebruikt, op zoek naar de peperdure uurwerken. Slachtoffers werden op straat veelal met extreem geweld te grazen genomen, soms met ernstige verwondingen als gevolg. Veel slachtoffers kampen nog steeds met de fysieke of geestelijke gevolgen.

Tegen verdachten Mourad B. (29) uit Amsterdam en Mounir C. (25) eiste het OM in oktober zes jaar en tbs, tegen Amsterdammer Oussama A. (20) zeven jaar. De 18-jarige Imran el K. uit Amsterdam, die ten tijde van de roof minderjarig was, hoorde vorige maand zes jaar cel tegen zich eisen. De berovingen werden in wisselende samenstelling gepleegd.

Van Dam werd vorig jaar op de Apollolaan in Amsterdam-Zuid beroofd. Op bewakingsbeelden is zien is hoe hij van achteren met een enorme klap werd neergeslagen en op de grond viel. Van Dam raakte ernstig gewond aan zijn gezicht. Hij heeft aangegeven dat de overval zijn leven heeft “verwoest”. Estelle Cruijff werd eind 2018 in de Vossiusstraat aangevallen, geschopt, geslagen en beroofd.