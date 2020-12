Sluiting boekhandels in december wel

Een met zorg in de boekwinkel uitgekozen boek, leuk en vakkundig ingepakt, is bij uitstek geschikt als kerstcadeau. Daarom is december ook voor uitgeverijen en boekverkopers een erg belangrijke periode en zou het “heel zuur” zijn als ook boekhandels nu moeten sluiten omdat ze niet als essentieel worden gezien, zegt Anne Schroën, directeur van de Boekverkopersbond.

“We volgen een en ander met veel zorg”, aldus Schroën. “Boeken kunnen volop online worden besteld, maar de fysieke boekhandel moet overeind blijven, mede omdat klanten er kunnen snuffelen, zich laten adviseren over een cadeau, nieuwe ideeën kunnen opdoen en tegen onbekende boeken oplopen.”

De kleinere, lokale boekhandels hebben dit jaar overigens helemaal niet slecht verkocht, doordat mensen minder te doen hadden en ook door speciale plaatselijke initiatieven (zoals het zelf bezorgen bij ouderen). Grote winkels in de steden echter hadden last van het feit dat er minder mensen langs kwamen, bijvoorbeeld op weg naar hun werk of tijdens een middagje winkelen.

De boekhandelaren zijn nog redelijk rustig onder alle berichten over de lockdown, zegt Schroën. “Ze zijn niet altijd meteen met cijfers bezig.” Daarbij komt dat je ook online bij je eigen boekhandel kunt bestellen, je hoeft niet altijd naar een internetgigant.