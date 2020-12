Van Ark wil lijst onveilige stoffen in voedingssupplementen

Onveilige stoffen in voedingssupplementen worden voortaan op een nationale lijst gezet, schrijft minister Tamara van Ark (Medische zorg) aan de Tweede Kamer. Ze wil die lijst opnemen in de Warenwet, waarin regels zijn vastgelegd voor voedselveiligheid. De lijst is nodig omdat er “met enige regelmaat” onveilige voedingssupplementen worden verkocht “die gezondheidsschade bij gebruikers kunnen veroorzaken”. De supplementen, zoals vitaminepillen, kunnen bijvoorbeeld leiden tot “maagdarmklachten, hoofdpijn en duizeligheid tot hartklachten en hersenbloedingen”.

Volgens het ministerie kan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) nu “minder efficiĆ«nt en effectief toezicht houden” op voedingssupplementen, omdat maar enkele stoffen verboden zijn volgens de Europese en Nederlandse wet. Daardoor moet soms per supplement worden bepaald of het onveilig is en dat kost veel tijd. Mensen kunnen ziek worden door de stoffen in sommige voedingssupplementen, maar ook door de hoeveelheid van die stoffen en hoe die op elkaar en op medicijnen inwerken.

De lijst moet worden opgesteld samen met onder meer het RIVM, NVWA-BuRO, de Dopingautoriteit en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Naast deze lijst wil Van Ark “(meer) geharmoniseerde” Europese wetgeving over de veiligheid van voedingssupplementen. Ook wil ze meer voorlichting geven over de risico’s van internethandel in voedingssupplementen en onderzoeken of er meldingen kunnen komen voor supplementen die op de Nederlandse markt komen. Dit alles zal niet “van vandaag op morgen zijn afgerond”, aldus de minister. Dat zal nog een paar jaar duren.