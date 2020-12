Proces tegen ‘Rico de Chileen’ in maart van start

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Richard R., beter bekend als Rico de Chileen, begint op 8 maart in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. R. (47) wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie, die zich onder meer zou hebben toegelegd op het plegen van liquidaties. Volgens het Openbaar Ministerie heeft R. een crimineel driemanschap gevormd met Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, en de inmiddels tot levenslang veroordeelde Naoufal F., alias Noffel.

Dinsdag vond een laatste tussentijdse zitting plaats in de zaak. R. noch zijn raadsman verscheen in de rechtszaal. In een korte toelichting zei het Openbaar Ministerie dat R. nog steeds geen inhoudelijke verklaring heeft afgelegd. Een fors deel van het bewijs tegen R. bestaat uit versleutelde berichten van R. met criminele handlangers, onder wie Taghi en F. Specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut hebben die berichten leesbaar kunnen maken. In oktober kwam het OM met een nieuwe stapel belastend materiaal, afkomstig uit een cryptotelefoon van een verondersteld lid van de bende van R.

R. werd in oktober 2017 in zijn geboorteland Chili opgepakt, op verzoek van justitie in Amsterdam, en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Sindsdien zit hij in een cel in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Hij wordt door het OM gerekend tot het zwaarste segment criminelen van dit moment.

Het proces tegen R. had in juni al moeten plaatsvinden. Op verzoek van R.’s raadsman Leon van Kleef stelde de rechtbank de zaak toen uit. Van Kleef kwam – mede door de coronacrisis – tijd tekort voor een gedegen voorbereiding. De raadsman kwam in het kader van de zaak meermalen in botsing met het OM, dat hem onder meer betichtte van een poging tot be├»nvloeding van een getuige. Van Kleef was daar woest over.

Het is nog niet bekend hoeveel dagen de rechtbank voor het proces uittrekt.