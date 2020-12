Rutte: pas versoepeling als effect feestdagen duidelijk is

Het kabinet wil kunnen zien welk effect de feestdagen hebben gehad op het aantal coronabesmettingen en op de ziekenhuisbezetting, voordat nagedacht wordt over versoepeling van de strenge maatregelen die maandag zijn afgekondigd. Daarom is het volgende meetmoment pas over vier weken, zegt minister-president Mark Rutte tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer.

“We hopen natuurlijk dat iedereen zich in de kersttijd en rond oud en nieuw houdt aan alle regels”, aldus Rutte. Maar als dat niet zo is en het aantal besmettingen zou toenemen, dan zal dat volgens hem zo rond 12 januari inzichtelijk zijn.

Veel partijen willen weten of met name de basisscholen niet toch wat eerder de deuren kunnen openen dan op 18 januari. Maar dat is “niet zo makkelijk”, waarschuwt de premier alvast.

Rutte hoopt dat rond 12 januari het aantal ic-opnames een dalende lijn vertoont en rond de tien per dag ligt. In dat geval zouden versoepelingen mogelijk zijn. “Maar dan moet wel alles meezitten.” Het uiteindelijke doel is om het aantal ic-opnames rond de drie per dag te krijgen. Dat komt overeen met zo’n 1200 nieuwe besmettingen per dag.