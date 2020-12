Grootste deel PostNL-punten in winkels blijft open

Het grootste deel van de PostNL-servicepunten in winkels blijft tijdens de lockdown open. Daarmee is het voor consumenten mogelijk brieven en pakketten te blijven versturen. Ook kunnen via de servicepunten pakketten worden uitgereikt of aangenomen en kunnen post- en kerstzegels worden verkocht.

Circa 80 tot 90 procent van de 3750 servicepunten zijn volgens PostNL geopend. Om de huidige drukte verder aan te kunnen, heeft PostNL verder een aantal maatregelen genomen. Zo wordt in alle sorteercentra langer doorgewerkt en zijn er extra brievenbuslichtingen. Ook wordt vaker post bezorgd en zijn pakketsorteerlocaties zeven dagen in de week open.

Verder vraagt PostNL aan webshops om hun retourtermijn voor consumenten te verlengen. Het bedrijf zegt 95 procent van de pakketten momenteel als beloofd te kunnen bezorgen. Dagelijks worden volgens PostNL 12 miljoen kaarten en 1,5 miljoen pakketten bezorgd.

Winkelketen Primera, waar veel PostNL- en DHL-servicepunten gevestigd zijn, maakte eerder bekend alleen open te zijn voor post- en bankzaken.