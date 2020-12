Advocaat gedupeerden toeslagen: herstel moet echt voorop staan

Herstel van wat is fout gegaan en compensatie voor de gedupeerden moeten nu echt voorop staan. Dat zegt advocaat Eva González Pérez, die veel gedupeerde ouders bijstaat, in reactie op het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire.

Volgens de parlementaire ondervragingscommissie hebben het kabinet, de Tweede Kamer, de Belastingdienst én de rechtsspraak ervoor gezorgd dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden in de affaire met de kinderopvangtoeslag. Ouders is “ongekend leed” aangedaan.

“Het is toch elke keer weer, na ieder rapport of onderzoek over de kwestie, schrikken hoe deze situatie op allerlei niveaus heeft kunnen ontstaan”, zegt González Pérez. “Ik wil nu nog even niet diep inhoudelijk op de bevindingen ingaan omdat ik nog geen gelegenheid heb gehad het rapport grondig te lezen.”

Verder zei de advocaat dat het uiteindelijk niet aan haarzelf en haar cliënten is om politieke conclusies te trekken uit het rapport. “Dat is een zaak van de politiek.”