Hof doet uitspraak over kopstoot en wildplasboete Marco Kroon

De militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem doet donderdagmiddag uitspraak in de beroepszaken van majoor Marco Kroon. Die gaan over wildplassen tijdens het carnaval in het centrum van Den Bosch, waarna hij een agent een kopstoot zou hebben gegeven. Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een werkstraf van 100 uur voor de kopstoot en schennis van de eerbaarheid. Daar bovenop eiste het OM een boete van 120 euro voor het wildplassen.

Agenten betrapten de bekende oorlogsveteraan vorig jaar maart aan de Parade op wildplassen. De als kikkerkoning verklede Kroon besloot zijn plas af te maken. Dat resulteerde in een aanhouding, omdat hij zich daarmee volgens de politie eveneens schuldig maakte aan schennis van de eerbaarheid.

Tijdens zijn aanhouding zou de oud-commando een kopstoot hebben gegeven aan een agent. Voor de kopstoot en het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente werd Kroon eind vorig jaar veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur. Voor het wildplassen kreeg Kroon van een andere rechter in september een voorwaardelijke boete. Tegen beide uitspraken ging Kroon in hoger beroep.

“Ik vind dat ik ten onrechte ben veroordeeld voor mishandeling en schennispleging”, zei Kroon op de zitting. “Ik zou nooit een agent bewust aanraken. Die zie ik als een collega. Mijn sympathie en respect voor de politie is groot.” Het stempel potloodventer noemde hij een zware belediging.

Kroon heeft aangifte gedaan tegen de politieagenten die hem in de boeien sloegen, waardoor Kroon letsel opliep. Daarover loopt nog een procedure bij het gerechtshof in Den Bosch, nadat het OM de aangifte had geseponeerd.