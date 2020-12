Nabestaanden Srebrenica kunnen vanaf maart claim indienen

Vanaf maart kunnen de nabestaanden van circa 350 Bosnische moslims die zijn vermoord in Srebrenica in 1995 een schadeclaim indienen. Daartoe wordt een speciaal loket in Sarajevo geopend, melden ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Stef Blok (Buitenlandse Zaken).

Een onafhankelijke commissie gaat de schadeclaims beoordelen. Naar verwachting gaat het om zo’n duizend nabestaanden. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat zij in aanmerking komen voor compensatie omdat Nederlandse militairen hun omgekomen familieleden destijds onvoldoende hebben beschermd.