Autmobilist rijdt door na aanrijding fietser in Roosendaal

Een 64-jarige man uit Roosendaal is zwaargewond geraakt toen hij op de fiets in zijn woonplaats werd aangereden door een auto. De bestuurder ging er volgens de politie vandoor. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

De botsing was vrijdag in de namiddag op de Borchwerf in Roosendaal (Noord-Brabant). “Dankzij camerabeelden kon het voertuig worden opgespoord in Bergen op Zoom. De wagen is in beslag genomen”, aldus de politie. “De eigenaar verklaarde, op het moment van de aanrijding, niet in de auto te hebben gereden.”

De politie zal aan de hand van camerabeelden nagaan wie de bestuurder was.