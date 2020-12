Ondanks corona deze zomer toch nog 600 shows in openluchttheaters

Openluchttheaters in Nederland hebben – ondanks de coronacrisis – toch nog zo’n zeshonderd voorstellingen kunnen programmeren. Het aantal shows komt neer op driekwart van het normale aantal voorstellingen dat in de zomer wordt opgevoerd. Dat meldt de Vereniging van Openluchttheaters zondag.

De theaters konden in tegenstelling tot hun overdekte soortgenoten meer dan dertig bezoekers ontvangen. Dat kwam omdat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) theater in de open lucht eind mei als buitenactiviteit kenmerkte. Hierdoor konden toch veel van de geplande voorstellingen doorgaan.

Op veel plekken in het land werden na de aankondiging snel kleine zomerprogramma’s uit de grond gestampt. Door de maatregelen konden er wel minder mensen dan normaal plaatsnemen op de banken. Gemiddeld trokken voorstellingen 100 tot 250 bezoekers, terwijl 560 toeschouwers normaal is. Het totale aantal bezoekers bleef dan ook steken op 92.000 tegenover 464.000 in 2019.