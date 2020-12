Ziekenhuisbaas Levi: vaccinatie Nederland moet sneller beginnen

Nederland moet niet te veel treuzelen. Elke dag dat je eerder begint met vaccineren, bescherm je meer mensen. Dat zei de Nederlandse arts Marcel Levi in het tv-programma Buitenhof. Levi geeft leiding aan een aantal ziekenhuizen in Groot-Brittannië en spoorde het kabinet al vaker aan om niet langer te wachten met de vaccinatiecampagne.

“Dit is een noodsituatie. Hoe sneller je begint, hoe sneller je grote groepen mensen kunt beschermen tegen deze infectie. In Groot-Brittannië zijn de afgelopen twee weken al 400.000 mensen gevaccineerd”, benadrukt Levi vanuit Londen. Over de nieuwe variant van het coronavirus die daar op grote schaal is aangetroffen, zegt hij: “Mensen worden er niet zieker van, vaccinatie werkt even goed bij deze mutatie van het virus. Het gaat alleen wel veel sneller.” Maar eerdere berichten dat de mutant 70 procent sneller mensen besmet, wil de arts niet bevestigen.

Levi kan zich voorstellen dat Nederland een vliegverbod heeft ingesteld. Er mogen tot 1 januari geen mensen per vliegtuig naar Nederland komen. “Even een pas op de plaats maken en voorzichtig zijn omdat je nog niet precies weet wat het effect van de virusvariant is. Begrijpelijk. Maar we moeten ons ook geen illusies maken: deze variant is ook al in Nederland opgedoken. Het virus houdt zich niet aan grenzen, het heeft geen paspoort.”

Levi wordt in april 2021 voorzitter van de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.