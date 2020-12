Concertgebouworkest gaat muziekfilmpjes maken met Schooltv

Het Koninklijk Concertgebouworkest en Schooltv, een onlineplatform met video’s voor het onderwijs, gaan heel binnenkort samen muziekfilmpjes maken onder de titel Tussen je oren.

Kinderen spelen de hoofdrol, meldt het orkest. “Door het Concertgebouworkest gespeelde klassieke meesterwerken roepen bij hen fantasieën op, die in de filmpjes tot leven komen.”

Het gaat om muziek van onder anderen Mozart, Beethoven, Mahler , Prokofjev, Stravinsky en Adams. Ook doen er volwassenen mee, zoals acteur Rogier van Erkel en musici uit het orkest onder wie concertmeester Liviu Prunaru.

Bij ieder filmpje komen lesbrieven met meer informatie over het Concertgebouworkest, de componist in kwestie, het gespeelde werk en het instrument dat in het filmpje centraal staat.

Schooltv en het Concertgebouworkest willen volgens eigen zeggen kinderen aansporen hun fantasie de vrije loop laten bij het luisteren naar klassieke muziek.

De reeks sluit aan op de campagne Waar luister jij naar? van het Concertgebouworkest.