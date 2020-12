Ook tijdens feestdagen avondklok en alcoholverbod op Curaçao

Curaçao verlengt de geldende coronamaatregelen tot 11 januari. Dat betekent dat er ook tijdens kerst en oud en nieuw een avondklok geldt vanaf 21.00 uur tot 04.30 uur en een alcoholverbod in restaurants, bars en openbare ruimtes. Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath maandagmiddag (lokale tijd) bekendgemaakt. Op het eiland werden drie weken eerder de strengere maatregelen afgekondigd vanwege een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen. Al meer dan een week is weer sprake van een daling.

Op het hoogtepunt waren er ruim 1800 besmettingen, sinds enkele dagen blijft het onder de 1700. Op het eiland zijn sinds maart 11 mensen met corona overleden. 18 coronapatiënten liggen in het ziekenhuis.

De Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth legde maandag tijdens een persconferentie van de overheid uit dat het nog veel te vroeg is om de maatregelen te versoepelen. “We moeten blij zijn dat er geen noodzaak is om in lockdown te gaan, zoals veel andere landen.”