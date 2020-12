Nationaal Aftelmoment gaat toch door, vanuit de Cruijff ArenA

Het Nationaal Aftelmoment vanuit Amsterdam op oudejaarsavond gaat toch door. De show, die op tv te volgen is via onder meer AT5 en de NOS, komt nu vanuit de Johan Cruijff ArenA, laat burgemeester Femke Halsema weten.

Het evenement zou eerst worden gehouden op het Museumplein, maar Halsema besloot dat, vorige week, te schrappen uit angst dat er ondanks het besloten karakter toch mensen op af zouden komen. Omdat de ArenA afgesloten is en het dak dicht blijft, bestaat dat risico daar niet. Buiten de Johan Cruijff ArenA zal er niets van het spektakel te zien zijn. De constructies en show worden zo gebouwd, dat het veld niet wordt gebruikt.

Het programma begint om 22.30 uur en is dan te zien bij AT5, regiozender NH, NPO Nieuws en via internet. Het Nationaal Aftelmoment is vanaf 23.50 uur live te volgen bij de NOS op NPO 1 en 2.

De Countdown Show bestaat uit optredens van dansers, conservatoriumstudenten en cabaretier Rayen Panday. Het evenement eindigt met ‘electric fireworks’: een combinatie van daverende knallen uit speakers en explosies van licht uit honderden bewegende LED-lampen en lasers op 20 meter hoge hangende constructies. Met ontelbare lichtcomposities, die speciaal voor de gemeente Amsterdam zijn ontworpen, wordt de ArenA zo “in vuur en vlam gezet”.

De avond wordt om 18.30 uur afgetrapt met een show voor kinderen: de Countdown Ceremony, waarin de Amsterdamse kinderburgemeester Dominic symbolisch de klok start die aftelt naar middernacht. Het Jeugdjournaal en AT5 doen hier verslag van.