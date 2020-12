Eerste winterstorm bereikt op zee windkracht 10

De eerste storm van deze winter heeft boven de Noordzee windkracht 10 gehaald. Langs de Nederlandse kust bereikte storm Bella stormkracht 9. De zwaarste windstoot werd gemeten op Texel met 116 kilometer per uur, meldt Weeronline. Inmiddels neemt de wind in kracht af. Code geel geldt alleen nog voor het noorden van het land en Limburg, aldus het KNMI.

In de nacht van zaterdag op zondag noteerde eerst Texel en later ook Vlieland een uur lang stormkracht 9. Boven zee stond enige tijd een zware storm, windkracht 10. Later op de ochtend werd windkracht 9 ook in IJmuiden en Vlissingen gemeten.

Boven land was de wind krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad waaide het stormachtig, windkracht 8.

Bella was de zevende officiële storm van 2020. De vorige storm was op 25 september dit jaar. Dat was meteen de eerste officiële herfststorm sinds 2017. De meeste stormen zijn niet in de herfst, maar juist in de winter.