Ernst Kuipers belicht toestand in ziekenhuizen

Ernst Kuipers belicht maandagmiddag om half vier weer de stand van zaken in de Nederlandse ziekenhuizen. Hij doet dat deze keer in Zeist. Kuipers is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en bovendien de vaste woordvoerder over de behandeling van coronapatiënten op de verpleegafdelingen en intensive cares. Wekelijks praat hij de media bij over de gevolgen van corona voor de ziekenhuizen. Dat gebeurt tijdens een speciale bijeenkomst.

Op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen lagen zondag 624 coronapatiënten. De verpleegafdelingen behandelden 1797 coronapatiënten. Verder meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat er zeven coronapatiënten op ic-bedden in Duitsland lagen.

Wanneer de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet effect hebben, zal het aantal nieuwe besmettingen gaan dalen, maar dan duurt het nog even totdat het aantal ziekenhuisopnames ook omlaag gaat. Bovendien duurt het ook een tijd tot de mensen die al in het ziekenhuis waren opgenomen, kunnen worden ontslagen en de druk op artsen en verpleegkundigen afneemt.