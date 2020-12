Thuiswonende ouderen misschien eerder ingeënt

Ouderen die nog zelfstandig wonen, worden misschien eerder ingeënt tegen het coronavirus. “We zijn op dit moment met uitvoerende partijen in overleg om te kijken of we mogelijkerwijs toch ook thuiswonende ouderen eerder zouden kunnen bedienen. Daar hoop ik begin volgende week nadere mededelingen over te kunnen doen”, laat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten.

De Gezondheidsraad had geadviseerd om ouderen als eersten te vaccineren tegen corona. Het kabinet koos er echter voor om te beginnen met mensen die in verpleeghuizen werken, omdat het vaccin van Pfizer en BioNTech wordt geleverd in grote pakketten die bij 70 graden onder nul bewaard moeten worden. Dat is eenvoudiger op centrale locaties waar zorgmedewerkers zelf naartoe kunnen reizen. “Kleinschalige distributie is ingewikkeld”, zoals De Jonge het noemt.