De beste maatregel tegen corona: een verbeterde weerstand

Het aantal coronagevallen is explosief gestegen in de afgelopen weken. In de week van 2 tot en met 8 december werd er maar liefst een stijging van 27 procent gemeld. Vicepremier Kasja Ollongren gaf aan dat er geen duidelijke verklaring is voor de stijging van het aantal besmettingen, maar we mogen aannemen dat de winter en een verlaagde weerstand niet helpen. Wat kan jij doen om jezelf en je naasten te beschermen?

Oorzaken van de stijging

Al sinds het begin van de uitbraak is duidelijk dat iedereen met een broze gezondheid – vanwege leeftijd of overgewicht bijvoorbeeld – veel meer risico loopt. Achter de schermen geven wetenschappers en experts dan ook al langer aan dat het belang van een gezonde levensstijl veel meer benadrukt moet worden. Ja, hygiëne en afstand houden is noodzakelijk, maar daarmee is het verhaal niet af. Er is geen beter middel tegen corona dan een goed werkend lijf.

Eten in de strijd tegen corona

Nog altijd krijgen veel mensen simpelweg niet alles binnen wat ze nodig hebben, en dan gaat het lijf haperen – ook als je zelf denkt van niet. Veel van ons eten is te vet, te zoet en te zout. Middenin de winter is de verleiding ook nog eens des te groter om daarvoor te kiezen. Je lijf heeft nu eenmaal de irritante behoefte een extra vetlaagje te kweken als het koud is, en om binnen te blijven. Al met al funest voor onze gezondheid.

Maar je kan jezelf trainen om boven je oerinstincten uit te stijgen. Wat extra aandacht voor gezonde voeding doet daarbij wonderen. Help jezelf dus een handje, en investeer in een dieet vol groenten en fruit, aangevuld met de betere vitaminen en supplementen. Geef niet te snel op: hoe vaker je gezonde keuzes maakt, hoe sneller je je lichaam herprogrammeert. Je voorkeuren veranderen dan vanzelf en loop je vanzelf met schone handen en op anderhalve meter afstand naar het juiste schap toe.

Ontspanning als medicijn

Onderschat de waarde van ontspanning niet, juist als je veel aan je hoofd hebt. Het klinkt voor sommige misschien wat afgezaagd, maar je moet echt af en toe even jezelf verwennen. Stress, depressieve gevoelens en een slaaptekort zijn funest voor je fysieke conditie – en dat is echt het laatste wat je nu nodig hebt. Laat de boel dus af en toe de boel. Investeer in fijne etherische olie en goede massagespullen, ontspan – en ga op tijd naar bed in plaats van dit artikel te lezen.

De deur uit tegen corona

Of ga naar buiten. Ja, het is belachelijk koud ineens. En ja, we moeten niet ineens allemaal bovenop elkaar in hetzelfde park gaan zitten. Maar geen beweging of frisse lucht is een nog slechter idee, en juist die kou maakt de winter mooi. Dus pak jezelf goed in, en loop een half uurtje per dag. Het scheelt echt heel veel als je van die wandeling een dagelijkse routine maakt.

Word vriendjes met je huisarts

Last but not least: ga naar de huisarts bij klachten. Het aantal zorgmijders is explosief gestegen sinds de uitbraak. De schatting is dat er daardoor nu duizenden mensen te laat behandeld worden voor ernstige problemen. Ondanks de goede intenties, maakt dat de situatie er niet beter op – want juist die slechte gezondheid maakt je kwetsbaar. Als je zelf alles al doet om gezond te leven en toch gezondheidsproblemen ervaart, moet je dus zeker even aan de bel trekken.