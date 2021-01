Zorgmedewerker kan voorlopig geen vaccinatie afspreken

Zo goed als alle beschikbare tijden voor verpleeghuismedewerkers om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, zijn volgeboekt. Er is niet genoeg vaccin beschikbaar om nieuwe tijden open te stellen, meldt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland.

Als iemand nu nog een afspraak wil maken, noteert de GGD naam en telefoonnummer. Deze mensen kunnen een afspraak maken wanneer er weer genoeg vaccin beschikbaar is, maar dat is “op zijn vroegst over enkele weken”.

In Veghel werden woensdag de eerste verpleeghuismedewerkers gevaccineerd. Op vrijdag begon het prikken in Rotterdam en Houten. Volgende week volgt de rest van het land.

Volgens GGD GHOR Nederland zijn binnen vijf dagen ongeveer 408.000 prikafspraken gemaakt voor ongeveer 200.000 zorgmedewerkers. Het vaccin van Pfizer en BioNTech moet twee keer worden toegediend, eerst om een afweerreactie van het lichaam op gang te brengen en exact drie weken later nog een keer om dat effect te versterken.