Ook mensen in het onderwijs willen gevaccineerd tegen coronavirus

In navolging van veel andere beroepsgroepen wil ook onderwijzend personeel snel gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Daarom pleit een brede groep van onderwijsorganisaties, van primair en voortgezet onderwijs inclusief het speciaal onderwijs tot de universiteiten in een brief aan het kabinet voor opname van onderwijspersoneel in de vaccinatieplanning. Dat laten onderwijsorganisaties en vakbonden zaterdag weten. “Vanwege het grote maatschappelijke belang van het onderwijs en vanwege het bovengemiddelde risico op besmetting.”

De onderwijsorganisaties willen duidelijkheid over wanneer deze groep in aanmerking komt voor vaccinatie, zo schrijven ze. “Het onderwijs vervult een cruciale rol in de samenleving. In het coronabeleid wordt onderwijspersoneel dan ook aangemerkt als mensen die een vitaal beroep uitoefenen. Door de coronamaatregelen is het onderwijs aan leerlingen en studenten in het funderend onderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs en in het hoger en wetenschappelijk onderwijs al bijna een jaar – noodgedwongen – niet optimaal.”

De brief is ondertekend door onder anderen Paul Rosenmöller van de VO-raad (de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs), Rinda den Besten van de PO-raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs), Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten en Adnan Tekin als de voorzitter van de MBO Raad, de AOB, en het CNV.