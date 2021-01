Ook gehandicaptenzorg wil snellere vaccinatie voor kwetsbaren

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zondag gevraagd de 25.000 medewerkers die werken met “deze meest kwetsbare mensen” zo snel mogelijk te vaccineren. “Op die manier wordt de zorgcontinuïteit gestut bij de cliënten waar de gezondheidsrisico’s het grootst zijn. Bovendien staat de capaciteit al lange tijd onder druk, door een hoog ziekteverzuim en onderbezetting”, aldus de vereniging.

De VGN zegt vrijdag een brandbrief aan de minister te hebben gestuurd en er zondag nogmaals op te hebben aangedrongen dat het voor de continuïteit van zorg van groot belang is dat de meest kwetsbare cliënten in gehandicaptenzorg en hun medewerkers zo snel mogelijk met het Pfizer vaccin worden ingeënt.

“Doordat VWS afgelopen dagen is gaan schuiven met haar strategie voor het inenten, is de vaccinatie van de cliënten en medewerkers al deels vertraagd, maar voor deze meest kwetsbare groep is dat niet verantwoord. Het gaat hier om ouderen, complex gehandicapten en andere cliënten die naar de aard van hun handicap geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren tot de zorg”, stelt de vereniging.