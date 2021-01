Nico Sloot: “Ik weet zeker: dit wordt het grootste schandaal van de eeuw”

Hij is naar eigen zeggen naïef geweest, want hij had nooit gedacht dat zijn documentaire COVID19 – The System zoveel impact zou hebben. Hij ondervindt veel censuur rondom de film, wat ook de persoonlijke kant opgaat. “Dat is niet leuk.” Maar hij gaat stug door met de waarheid boven tafel krijgen. Mensen die kritische vragen stellen, worden vrij snel als complotdenker weggezet. Klopt dat wel? Deze week in de nieuwe rubriek ‘Een ander geluid’: internationaal ondernemer Nico Sloot.

Het vragen stellen begon na de middelbare school. “Ik kom uit een arbeidersgezin, mijn vader was stukadoor en mijn moeder huisvrouw, en deed daarnaast schoonmaakklussen. Zij moesten een gezin met vier kinderen eten geven. Toen ik na mijn school de maatschappij instapte, dacht ik: we hebben robotisering, alles wordt steeds effectiever, het zal wel minder hard werken worden. De realiteit was heel anders, want ik heb alleen maar hard gewerkt. En alles werd gaandeweg alleen maar duurder. Als ik nu kijk naar onze drie kinderen: als zij straks een studie gaan doen, hebben ze direct een studieschuld. Als ze een huis willen kopen, moeten ze eerst tien jaar bij ons blijven wonen. Huren? De huurprijzen zijn zo hoog.”

Hij kreeg een interesse in de super inflatie van geld en begon zich hierin te verdiepen. Door het internationaal ondernemerschap kwam hij op plekken over de hele wereld en daardoor in contact met verschillende culturen en families. “Ik ben nieuwsgierig. Waar hebben zij het nou over in de krant? Dat vond ik interessant. Dan merk je dat het daar over hele andere dingen gaat. Toen ik zelf aan het ondernemen was en met mijn gezin onderdeel uitmaakte van de maatschappij, merkte ik dat alles vastliep. De democratie stikt in zijn eigen regelgeving. Daar ben ik veel over gaan lezen. Is dat alleen mijn beleving of ook van anderen?”

“Ik zie al heel lang dat we volledig vastlopen”

Volgens Nico zitten we in een transitie fase en zijn we op weg naar een bio en data tech tijdperk. Het aandeelhouders kapitalisme komt aan zijn einde. “Dat vond ik een mooi onderwerp voor een documentaire. Hetzelfde geldt voor de ecologie – de aarde en de ecosystemen – en de economie: die zijn volledig uit balans. Ik zie al heel lang dat we volledig vastlopen, binnen alle systemen. We zijn alles aan het inrichten op uitzonderingen. Dat zie je in de zorg en het onderwijs, maar ook bij de banken. Het gaat alleen nog maar om regeltjes. Het witwassen is nu heel erg aan de hand en daarom moet alles ineens gecheckt worden. Je kan als bedrijf bijna geen rekening meer aanvragen, want je wordt overal op gecheckt, terwijl er bij 99 procent van de MKB bedrijven niets aan de hand is. Binnen het onderwijs willen we kinderen zo jong mogelijk Engels leren en vinden we de cito toets belangrijk. Maar er wordt niet meer gekeken naar de talenten van kinderen. Het is over het algemeen heel triest wat er gebeurt binnen het basis en middelbaar onderwijs.”

Toen kwam het coronavirus, waardoor alles veel duidelijker zichtbaar werd. Dit werkte als een vergrootglas. Hij vond het onlogisch wat Rutte vertelde op 16 maart 2020. “Er liep een hele kleine groep gevaar door COVID, maar iedereen moest in lockdown. Die kleine groep gingen we niet uitleggen wat ze konden doen, nee, die zagen we op straat rondlopen. Dat zijn de kwetsbaren die een slechter immuunsysteem hebben. Dat zijn over het algemeen mensen van tachtig jaar en ouder en ook wel wat jongere mensen, die al veel onderliggende aandoeningen hebben. En dat is ook de conclusie van de documentaire. We hebben met een syndemie te maken, een symdemic. Dit betekent dat je twee gevallen tegelijkertijd hebt: je hebt met een virus te maken, COVID, en aan de andere kant met veel leefstijl aandoeningen. Mensen met een slecht immuunsysteem hebben vaak twee of drie onderliggende aandoeningen, meestal leefstijl gerelateerd. Als die dan COVID krijgen, worden ze geraakt. Die werden in het begin ook opgenomen op de IC. We hebben van alles verkeerd gedaan tijdens de eerste golf, omdat we dit niet wisten. Met beademing kan je deze mensen niet redden.”

Twee medicijnen op de markt

Er zijn volgens Nico twee fantastische medicijnen op de markt, die tevens spotgoedkoop zijn, dus daar hebben de farmaceuten geen interesse in. “Met deze medicijnen kan je COVID voorkomen of behandelen. Het zijn twee bestaande medicijnen, namelijk HCQ met zink en vitamine D, en Ivermectine. Dat blijkt zo goed te werken en kan ook preventief werken als je COVID symptomen hebt. De resultaten zijn waanzinnig goed en in Amerika is er veel studie naar gedaan. Daar zijn duizenden patiënten gered door dit medicijn. Steeds meer Nederlandse huisartsen gebruiken dit ook. HCQ is tegengehouden door farmaceutische bedrijven, omdat het zo goedkoop is. Hier is nooit iets over in de media geschreven.”

De reden om een documentaire te maken, kwam doordat hij drie dingen zag gebeuren: het opsluiten van gezonde mensen, de lockdown, wat heel veel impact heeft op de maatschappij en de economie, en daarmee ook op de zorg. Dit kan je volgens Nico niet los van elkaar zien. Verder vond hij het raar dat het OMT alleen uit virologen bestond. “Waarom gaan zij de maatschappij aansturen? Dat is heel vreemd. Virologie is maar een klein stukje van de totale gezondheidszorg. Het gaat voornamelijk om leefstijl aandoeningen. Waarom zitten er in het OMT geen artsen en deskundigen die gaan over de complete gezondheidszorg? En over de opbouw van schulden door de lockdown, dus economisch, zat er ook niemand in het OMT. Inmiddels gaat de schuld dik over de honderd miljard, dat is twee keer zo veel als de banken crisis. We hebben de grootste crisis sinds de jaren dertig en de werkeloosheid en faillissementen gaan nog komen, die zijn nog niet zichtbaar door de NOW subsidies. De overheid helpt ons, maar dat komt doordat wij burgers en de MKB belasting betalen. De grote multinationals betalen nul belasting. En dat is ook iets wat ik in de documentaire laat zien: de verdeling van het geld is absoluut niet goed geregeld. Het verschil tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. Ik dacht: dit gaat helemaal de verkeerde kant op.”

“Waarom wordt er een angstbeleid ingezet?”

Na de eerste persconferentie op 16 maart ging hij op onderzoek en vond hij al snel veel gelijkgestemden op LinkedIn, een platform waar hij nooit iets mee deed. Hij kwam in contact met twintig wetenschappers uit Duitsland, België, Zweden en Nederland. Eind april hadden ze voldoende data en veel onderzoek gedaan. “Ik heb maar één belang: dat is de toekomst van mijn kinderen. Ik ben financieel nergens van afhankelijk . Ik vind het erg voor mijn collega ondernemers en dat er door de maatregelen veel meer slachtoffers vallen dan dat er mensen gered worden. Dat was half april al bekend. Als je nu kijkt in Nederland is het dramatisch. Wereldwijd is het helemaal erg, er sterven rond de 140 miljoen mensen door armoede en de COVID maatregelen. En wat ik ook niet begrijp: waarom wordt er een angstbeleid ingezet? Dat doen dictators, regimes en terroristen. We zijn een volwassen democratie. Het angstbeleid wordt gebruikt zodat mensen gehoorzamen. De documentaire laat lang niet alles zien, ik wilde neutraal en onafhankelijk blijven. Ik ben geen antivaxer en ik ben ook niet links of rechts. Ik ben voor vaccins, als ze goed werken, veilig zijn en als er is getest, en dan wel voor de juiste doelgroep. Dit was het vertrekpunt om een documentaire te maken.”

Er wordt maar één verhaal verteld, dat van de overheid en het RIVM, en daar zijn afspraken over gemaakt, aldus Nico. Volgens hem moet er snel een parlementaire enquête komen. “Dan gaat er veel boven water komen. De bekende virologen rond de politici en het WHO worden financieel gesponsord. Het is echt niet zo dat 193 landen hetzelfde doen. Dat is gewoon de afspraak met de WHO. Het is niet zo ingewikkeld hoe het in elkaar zit, follow the money. Ook over de vaccins zijn contractuele afspraken gemaakt. Die lagen er al en de politiek gaat gewoon mee. Iedereen volgt elkaar.”

“De boot is aan het zinken”

De documentaire heeft veel impact gehad. “We zaten al dicht tegen de één miljoen kijkers toen de film van YouTube en uiteindelijk ook van Vimeo werd afgehaald. Ik ben zelf ook verwijderd van LinkedIn, en met mij nog vele anderen. Als je maar iets schrijft over COVID wat niet in lijn is met de overheid, word je tegengewerkt. Maar het succes is enorm en de film staat weer op Docsfair. Ik wil dat mensen gaan nadenken over wat er speelt. Er zijn nu twee vaccins in een experimentele fase en dat zijn de twee vaccins van Bill Gates, waar hij ongelofelijk veel geld mee verdiend. Maar de boot is aan het zinken en steeds meer mensen merken: er is zoveel dat niet klopt. Wij zijn de creditcards en de portemonnees van onze kinderen aan het leegeten en niemand maakt zich daar druk over. Ik weet zeker: dit wordt het grootste schandaal van de eeuw.”

Wil je de documentaire zien? Klik dan hier.