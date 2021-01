Politie: mogelijk persoon onder puin afgebrand pand Doetinchem

De politie in de Achterhoek bewaakt een pand aan de Nieuweweg in Doetinchem waar in de nacht van dinsdag op woensdag brand was. Mogelijk ligt er nog een persoon onder het puin van de afgebrande woning, meldt de Achterhoekse politie op sociale media.

Het leegstaande pand vloog in de afgelopen nacht voor de tweede keer in een week tijd in brand. Ditmaal was de brand zo hevig dat er twee bluswagens, een watertankwagen en een watertransportsysteem nodig waren om het vuur te doven. Na de eerste brand viel de schade aan het huis nog mee, maar na de tweede brand is de woning helemaal verloren volgens de brandweer. Mogelijk was er in beide gevallen sprake van brandstichting.

Specialisten van brandweer en politie gaan in de woning zoeken naar een mogelijk lichaam.